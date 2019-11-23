أبرزها فقدان الوزن .. فوائد لتناول كوب صباحا من الماء الساخن

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الماء الساخن ..يساعد تناول الماء الساخن فى تزويد جسمك بالماء الذي يحتاجه لتجديد السوائل، كما يمكن أن يحسن الهضم، ويجعلك تشعر براحة أكبر.



معظم الأشخاص الذين يشربون الماء الساخن كعلاج صحي شامل يفعلون ذلك أولًا في الصباح أو قبل النوم مباشرة للحصول على فائدة صحية مثالية.



لا ينبغي أن يكون الماء الساخن ساخنًا بدرجة كافية لتحصلى على فوائده بل يمكن إضافة شريحة من الليمون لفائدة أكبر

لزيادة فيتامين C والحصول على صحة أفضل.



إليك 6 فوائد لتناول كوب من الماء الساخن



1. هضم أفضل



شرب الماء الساخن يحافظ على عملية الهضم. بينما يتحرك الماء من خلال المعدة والأمعاء ، فإن الجهاز الهضمي يكون أفضل رطبا وقادر على التخلص من النفايات.



يمكن أن يعمل الماء الساخن أيضًا على إذابة وتبديد الأشياء التي تناولتها والتي ربما يكون جسمك قد واجه صعوبة في هضمها.





2.يخفف من احتقان الأنف



استنشاق البخار المتصاعد من كوب الماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وحتى تخفيف الصداع الجيوب الأنفية.



نظرًا لوجود أغشية مخاطية في جميع أنحاء رقبتك وجذعك العلوي ، فإن شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد في تسخين تلك المنطقة وتهدئة التهاب الحلق الناجم عن تراكم الأغشية المخاطية.



3. يهدئ الجهاز العصبي



الماء الساخن يساعد على تهدئة الجهاز العصبي .



4. يساعد في تخفيف الإمساك

شرب الماء الساخن يساعد الأمعاء على الانكماش.وخروج السموم من الجسم.



5. قد يساعد في فقدان الوزن



شرب الماء الساخن يساعد فى التحكم في درجة حرارة الجسم. نظرًا لتعويض جسمك عن درجة حرارة الماء الدافئة ، فإنه يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة الداخلية وتنشيط عملية الأيض.



6. يحسن الدورة الدموية



أخذ حمام دافئ يساعد أعضاء الدورة الدموية - الشرايين والأوردة - على توسيع وحمل الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجسم. شرب الماء الساخن يؤثر على تدفق الدم يساعدك على الاسترخاء والإعداد للنوم المريح.