أيهما أفضل لصحتك.. الماء البارد أم الساخن في الاستحمام

الاستحمام بالماء البارد له فوائد عديدة، بالإضافة أن الماء الساخن له الكثير من الفوائد على جسم الإنسان، ولكن من الممكن الجمع بين الماء البارد والماء الساخن ليصبح دافئا ومعتدلا وتكتسب كلتا الفوائد.



كشف موقع homemaking عن فوائد كل من الماء البارد والماء الساخن في الاستحمام.



فوائد الاستحمام بالماء البارد:

- منع نزلات البرد

- خفض التوتر والقلق

- تحفيز الجهاز المناعي



فوائد الاستحمام بالماء الساخن:

- تقليل التعب الجسدي

- الحد من الشعور بالصداع

- يساعد على استرخاء العضلات

- فتح المسام الجسم وتطهير الجسم

