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تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:21 ص
فيتامينات تقوي المناعة
فيتامينات تقوي المناعة
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد، يخشى الجميع طرق عدوى كورونا التي تحدث بأساليب قد لا تخطر ببالك، فهو ينتقل بمجرد لمس أسطح قد تكون تعرضت للفيروس ، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة، قد يجد البعض صعوبة في إجراء تحليل فيروس كورونا، أو تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات ، خاصة في ظل عدم وجود علاج فيروس كورونا حتى الآن. 

تقوية المناعة هي أهم ما يجب عليك القيام به خلال الفترة الحالية، من خلال الالتزام بالحجر المنزلي وممارسة الرياضة والتغذية السليمة التي تمنح السم العناصر الغذائية المختلفة التي تعزز جهاز المناعة

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البعض قد يحتاج لتناول المكملات الغذائية لـ تقوية جهاز المناعة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم و الأنيميا وغيرها من المشاكل الصحية التي تؤثر على المناعة . 

ونصح العديد من الأطباء المختصين على جروبات مختلفة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بضرورة تناول بعض المكملات الغذائية التي تقوي المناعة، ومنها ، أوميجا 3 ، وفيتامين B ، أقراص الحديد، و أقراص الزنك، وفيتامين سي مثل الأقراص الفوارة، حيث نصح الأطباء بضرورة تناول هذه المكملات الخمسة يوميًا كي يتحصن الجسم بمناعة قوية تمكنه من التصدي للميكروبات و الفيروسات . 
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