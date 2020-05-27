تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

في ظل تفشي

المستجد، يخشى الجميع طرق عدوى كورونا التي تحدث بأساليب قد لا تخطر ببالك، فهو ينتقل بمجرد لمس أسطح قد تكون تعرضت للفيروس ، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة، قد يجد البعض صعوبة في إجراء

، أو تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات ، خاصة في ظل عدم وجود

حتى الآن.