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مرأة

للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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رشا عوني
كشف  بحث علمي جديد أجرى في جامعة سوانسي، أن الرجال الذين لديهم أصابع طويلة، أقل عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية . 

وأجرى الباحثون هذه الدراسة على الرجال في 41 دولة، ووجد الأكاديميون أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا في البلدان التي يكون فيها الرجال لديهم أصابع أقصر تصل إلى الثلث الأعلى.

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وبحسب ديلي ميل، قال الخبراء إن طول إصبع البنصر، يرتبط بكمية التستوستيرون الذي يتعرض له الجنين عند نموه في الرحم، ويعتقد الباحثون  أنه كلما زاد التستوستيرون الذي يتعرض له الذكر في الرحم ، كلما كان إصبعه أطول.  

وأوضح الباحثون أن التستوستيرون يحمي ضد Covid-19 الشديدة من خلال زيادة عدد مستقبلات ACE-2 في الجسم، حيث أن الفيروس التاجي يدخل الجسم ويسبب العدوى من خلال هذه المستقبلات. 

لكن الدراسات تشير أيضًا إلى أن المستويات العالية من مستقبلات ACE-2 يمكن أن تحمي من تلف الرئة ، الذي يمكن أن يسببه الفيروس التاجي

وجدت الدراسة الجديدة ، التي أجرتها جامعة سوانزي ، أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون من المحتمل أن يموتوا بسبب Covid-19 ضعف الرجال الذين لديهم مستويات أعلى. 

وكانت المملكة المتحدة وبلغاريا وإسبانيا من بين الدول العشر ذات الأصابع القصيرة، لكن الرجال في ماليزيا وسنغافورة وروسيا يميلون إلى أن يكون لديهم أصابع أطول .
للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا
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