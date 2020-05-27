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أخبار العالم

انخفاض ملحوظ.. ألمانيا تسجل 362 إصابة جديدة و47 وفاة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:50 ص
ألمانيا تسجل 362
ألمانيا تسجل 362 إصابة جديدة و47 وفاة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 8545 حالة.

كما أشارت بيانات المعهد الألماني إلى ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 181650 حالة بعد تسجيل 362 حالة جديدة بـ "كوفيد-19".

وتحتل ألمانيا المركز الثامن بين دول العالم الأكثر تضررا من تفشي وباء فيروس كورونا.

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وكانت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة، أنجيلا ميركل، قد قررت، أمس الثلاثاء، تمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل.

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤول حكومي رفيع اليوم، الثلاثاء، قوله إن الحكومة الألمانية ووزراء الدولة اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا حتى 29 يونيو المقبل.

كما نشرت وسائل الإعلام الألمانية، امس الثلاثاء، نبأ إعادة فتح السفر مجددًا مع 31 دولة بعد وقف الطيران، بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وتعتزم حكومة ألمانيا إعادة السفر السياحي لأنحاء العالم، اعتبارا من 15 يونيو المقبل لـ31 دولة أوروبية.
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