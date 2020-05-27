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أخبار العالم

الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:19 ص
الصين تسجل إصابة
الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت الصين إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي مقابل 7 حالات في اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية.

وأبلغت السلطات الصحية في الصين عن  28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض عدوى "كوفيد-19"، مقابل 29 قبلها بيوم.

وأوضحت الصين أن الإصابة الجديدة لوافدة من خارج البلاد.

فيما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الصين 82993 حالة، بينما ظل عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 4634 حالة.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن  إجمالي إصابات كورونا حول العالم وصل إلى 5 ملايين و400 ألف شخص، موضحة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ نحو 345 ألف شخص.
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