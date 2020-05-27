الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

سجلت الصين إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي مقابل 7 حالات في اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية.





وأبلغت السلطات الصحية في الصين عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض عدوى "كوفيد-19"، مقابل 29 قبلها بيوم.





وأوضحت الصين أن الإصابة الجديدة لوافدة من خارج البلاد.





فيما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الصين 82993 حالة، بينما ظل عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 4634 حالة.



