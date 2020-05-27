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أخبار العالم

أقل من 700 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:12 ص
أقل من 700 وفاة بفيروس
أقل من 700 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة أقل من 700 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ذلك لليوم الثالث على التوالي، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كانت الولايات المتحدة سجلت الاثنين 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مؤشر جديد على تراجع الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن  إجمالي إصابات كورونا حول العالم وصل إلى 5 ملايين و400 ألف شخص، موضحة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ نحو 345 ألف شخص.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول كأكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي المصابين إلى أكثر من مليون و713 ألفا، والوفيات إلى أكثر من 100 ألف شخص.
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