AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تفتح السفر مجددًا أمام 31 دولة بداية من 15 يونيو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:21 ص
ألمانيا تفتح السفر
ألمانيا تفتح السفر مجددًا أمام 31 دولة بداية من 15 يونيو
Advertisements
نشرت وسائل الإعلام الألمانية اليوم "الثلاثاء" نبأ إعادة فتح السفر مجددًا مع 31 دولة بعد وقف الطيران، بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وتعتزم حكومة ألمانيا إعادة السفر السياحي لأنحاء العالم، اعتبارا من 15 يونيو المقبل لـ31 دولة أوروبية.

اقرأ أيضًا:

وألغت ألمانيا التحذير من السفر بالنسبة لبريطانيا وأربع دول من منطقة الانتقال الحر "شينجن" ومن الدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي "أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين".

ويذكر أن وزارة الخارجية الألمانية أصدرت تحذيرا من السفر السياحي لكل أنحاء العالم منذ 17 مارس الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان تحظر دخول الأجانب الوافدين من إيران و18 دولة أوروبية للحد من كورونا

جامبيا توقف الرحلات الجوية القادمة من 13 دولة أوروبية للحيلولة دون تفشى كورونا

ألمانيا تمدد حتى منتصف يونيو تحذيرها من السفر بسبب فيروس كورونا

ألمانيا تمدد قيود السفر الدولي حتى 14 يونيو

أفضل يوم في أوروبا.. رفع جزئي وفتح للمطاعم والحانات بعد أشهر الوباء

ترشيحاتنا

صرف بدل الإجازات بدون محاكم.. مشروع قانون أمام البرلمان

فى ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الأعراض الصحيحة لفيروس كورونا

أخبار التوك شو.. قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء.. والصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

في عيد ميلادها.. عزيزة راشد اعتزلت بعد «العار» وابنتها فنانة شهيرة

علامات قبول الصيام والطاعات في رمضان

العثور على جثة متحللة أثناء حفر كوبري الحلمية الجديد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي