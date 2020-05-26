ألمانيا تفتح السفر مجددًا أمام 31 دولة بداية من 15 يونيو

نشرت وسائل الإعلام الألمانية اليوم "الثلاثاء" نبأ إعادة فتح السفر مجددًا مع 31 دولة بعد وقف الطيران، بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.





وتعتزم حكومة ألمانيا إعادة السفر السياحي لأنحاء العالم، اعتبارا من 15 يونيو المقبل لـ31 دولة أوروبية.





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وألغت ألمانيا التحذير من السفر بالنسبة لبريطانيا وأربع دول من منطقة الانتقال الحر "شينجن" ومن الدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي "أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين".





ويذكر أن وزارة الخارجية الألمانية أصدرت تحذيرا من السفر السياحي لكل أنحاء العالم منذ 17 مارس الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.