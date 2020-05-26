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أخبار العالم

ألمانيا تقرر تمديد قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس"، إن الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة، أنجيلا ميركل، قررت تمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل.

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤول حكومي رفيع اليوم، الثلاثاء، قوله إن الحكومة الألمانية ووزراء الدولة اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا حتى 29 يونيو المقبل.

وأوضحت الوكالة البريطانية، أن الاتفاق جاء بعد خلاف بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات حول مدى سرعة تخفيف إجراءات الإغلاق التي ساعدت الدولة الأكبر في أوروبا من حيث عدد السكان، على تجاوز ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، مع انخفاض عدد الوفيات نسبيا خلال الشهرين الماضيين.

وتحتل ألمانيا المركز الثامن بين دول العالم الأكثر تضررا من تفشي وباء فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا 181.238 إصابة و8478 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت ألمانيا تسجيل 449 إصابة بفيروس كورونا، و50 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الألمانية أوصت أمس بتخفيف قواعد الإغلاق التي تم وضعها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،  بدءا من السادس من يونيو المقبل.

ووفقا لـ موقع "دويتش فيلا"، بدأت السياحة في ألمانيا الأسبوع الجاري نشاطها في بعض المناطق، ويمكن للفنادق في برلين وبراندنبورج وساكسونيا السفلى الترحيب بالضيوف مرة أخرى بعد إغلاق لمدة شهرين.

وفي مكلنبورج-فوربومرن، سُمح لصناع السياحة بالفعل بالترحيب بالضيوف من ولايتهم الخاصة بعد إغلاقها في منتصف مارس.

ولكن من الآن فصاعدًا، يُسمح للأشخاص من الولايات الأخرى بدخول الشمال الشرقي - ولكن في ظل ظروف معينة، وعلى سبيل المثال، يجب على الضيوف الحجز المسبق لليلة واحدة.

وكان ألمانيا أعلنت في وقت سابق من اليوم إعادة فتح السفر مجددًا مع 31 دولة بعد وقف الطيران بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19، حيث تعتزم برلين إعادة السفر السياحي لأنحاء العالم، اعتبارا من 15 يونيو المقبل لـ31 دولة أوروبية.

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