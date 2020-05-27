بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام

نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت مي كساب بإطلالة أنيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وظهرت مي كساب ، مرتدية فستان أنيق باللون الأسود،طويل من قماش القطيفة،بأكمام طويلة ومفتوحة من الأمام وهو ما أبرز رقة وجمال لون بشرتها.



اطلالاتها بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة منسقة ، وهو ما أبرز من جمال خصلات شعرها.

وأكملت مي كساب واختارت

مي كسا ب ميكب لايت مناسب لبشرتها، حيث أبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، مع إبراز جمال عينيها الماسكارا، والآي لاينر.



وأكملت

وأكملت مي كساب إطلالتها باختيار اكسسوارات ناعمة وبسيطة، حيث اختارت ارتداء ساعة يد باللون الذهبي. وكتبت في تعليق علي الصورة " عيد سعيد "

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



