مي كساب تروج لمسلسلها الإذاعي دفعة محمد صلاح.. شاهد









ونشرت مي كساب بوستر المسلسل الإذاعي الذي تصدره الفنان مصطفى خاطر والمقرر عرضة مع بداية شهر رمضان المبارك.





وعلقت مي كساب على بوستر المسلسل قائلة "يوميا على راديو النيل كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم#رمضان2020 #مسلسلات".





وطرحت مي كساب، مؤخرًا ألبومها الذي يحمل اسم "أنا لسة هنا"، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه نظرا لغياب مي، فترة طويلة عن تقديم اغاني جديدة.





وتضمن الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "متغيرة"، و"يابن اللعيبة"، و"أيوه فيه من ده"، و"جوزي"، وشايفاك كبير"، و"أتحملني"، وغيرها.





كما شاركت مى كساب، مؤخرا في فيلم "الطيب والشر واللعوب" بطولة محمد سلام، أحمد فتحي، ومي كساب ،بيومي فؤاد، شادي الفونس، هدي الاتربي، عمرو وهبه، عبدالله مشرف، محمد طعيمه، تأليف رضا رأفت، إخراج رامي رزق الله. ومن إنتاج هاي ميديا و نيوسنشري وتوزيع دولار





روّجت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام لمسلسلها الاذاعي دفعة محمد صلاح.