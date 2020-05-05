AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي كساب عن ظهور محمد الشناوي مع رامز جلال: ضحكني النهاردة من أدبه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:56 ص
مي كساب
مي كساب
Advertisements
مصطفى كرم

علقت الفنانة مي كساب على استضافة رامز جلال، لمحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي في برنامجه للمقالب " رامز مجنون رسمي.


وغردت مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "أكتر واحد ضحكني النهارده من أدبه والله يا ابن اللعيبه يا رامز ‎#الشناوي".


ووقع الكابتن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء  الاثنين  والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم النادي الأهلى يقع ضحية برنامج رامز مجنون رسمي..فيديو

شاهد.. رد فعل غير متوقع من حارس الأهلى بعد رؤية رامز جلال

عامود نور الملاعب .. رامز جلال يسخر من طول محمد الشناوي

تعليق قوي من رامز جلال على حلقته مع محمد الشناوي

غضب وثورة من أحمد السعدني ضد رامز جلال بعد حلقة الشناوي

نجم الأهلى يسقط رامز جلال فى حمام السباحة..شاهد

ترشيحاتنا

فهمت الموضوع غلط .. سيدة تقطع الكمامة لسبب غريب .. صور

وزيرة الهجرة: تم إعادة 4 فنانين مصريين من بيروت

وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة .. فيديو

أخبار الفن.. اعتزال نهى عابدين.. صور ابنة هشام سليم قبل وبعد تحولها إلى ذكر

بضوابط صارمة.. دولة عربية تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة

وزيرة الهجرة: كل عائد من الخارج يتحمل نفقات إعادته لمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز