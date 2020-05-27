الأولمبياد الخاص ينظم اجتماع افتراضى لـ اللاعبين القادة بمشاركة 10 دول فى يونيو

قامت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى بدعوة مصر و9 دول عربية هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، الاردن، وتونس، للمشاركة فى الإجتماعات الإفتراضية للمجلس الإقليمي الثانى لمداخلات اللاعبين القادة من الاولمبياد الخاص

والتدريب على دور ممثل الصحة والذى يعقد على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 2 حتى 4 يونيو من الساعة 11حتى الساعة 30ر12 ظهرا بتوقيت القاهرة





ويشارك فى تلك الاجتماعات الإفتراضية 16 لاعبا قائدا و12 مرافقا. وكان الاجتماع الأول قد عقد فى أكتوبر الماضى في القاهرة بمشاركة سبع دول هى الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان، الاردن، المغرب ومصر، وتم توجيه الدعوة للتونسية ندى رشيد عضو المجلس العالمى لمداخلات اللاعبين القادة للمشاركة فى تلك الاجتماعات.









ويأتى هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التى كان قد اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وطلب من كل من نيبال فتونى مدير عام المبادرات وليلة الشناوى مدير البرامج الصحية استمرار خطتهم السنوية رغم جائحة كورونا ، فتم اعتماد عقد الاجتماع الثانى للمجلس الاقليمى الثانى على طريق المنصة الإفتراضية زووم (Zoom) .





يتضمن جدول اعمال الاجتماعات عبر جلساته الثلاث السماح للاعبين القادة مشاركة أفكارهم حول مواضيع محددة مهمة لحركة الأولمبياد الخاص بالنظر إلى الوضع الحالي،مناقشة الخطة الاستراتيجية للأولمبياد الخاص (2021-2024) والاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المستقبل، مناقشة مفهوم القيادة الدامجة اللاعبين القادة، تحديد تحدٍ شخصي والعمل على تحقيقه وتدريب اللاعبين القادة على دور ممثل الصحة وذلك لنقل الخبرة والتوعية فى مجتمعاتهم بناءً على التدريب الذي سيحصلون عليه، وضع خطة عمل وخطوات متابعة لكل لاعب قائد مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الراهن، ومناقشة عقد هذا الاجتماع بصفة دورية على مدار العام.