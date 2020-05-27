مدارس النيل تنظم مبادرة انت مش لوحدك لدعم أطباء ومرضى مستشفى العزل بأسوان

شاركت مدارس النيل المصرية "فرع أسوان "الفريق الطبي والمرضى بمستشفى العزل بأسوان عيد الفطر المبارك بمبادرة تحت عنوان (انت مش لوحدك)





وقد شارك في هذه المبادرة طلاب وأولياء أمور وفريق عمل المدرسة بالكامل.





وتضمنت هذه المبادرة مجموعة من رسائل الشكر قام بتنفيذها أبناء المدرسة لجيش مصر الأبيض وبعض العبارات التحفيزية لرفع الروح المعنوية في معركة مكافحة عدو البشرية " كورونا ".





كما قاموا بتقديم تهنئة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك ،وكانت تحوي المبادرة مجموعة من التبرعات شملت : واقيات وجه Face Shield ، وأقنعة وجه طبية N95 ، وكحول ، وقفازات طبية





وفي الختام قاموا بتقديم حلويات العيد للمرضى ومياه معدنية وعصائر





وكان فى استقبال أصحاب هذه المبادرة : د. طاهر إسماعيل مدير المستشفى، ود. مدحت بهيج أحد الأطباء بالمستشفى .



