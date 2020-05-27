نائبة تطالب المستشفيات الخاصة بتخفيض أسعار الخدمات الطبية للمصابين بكورونا

ناشدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أصحاب المستشفيات الخاصة والاستثمارية بضرورة تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا ، خاصة وأنها مبالغ فيها بشكل كبير.





وأكدت النائبة في بيان لها، على ضرورة إعلاء قيم الإنسانية والرسالة السامية لمهنة الطب، وعدم استغلال الظرف وخوف المواطنين في سبيل تحقيق مبالغ مالية مؤقتة.





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وشددت على أن الظرف الحالي يتطلب دعم الدولة وعدم اثقال كاهل المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية بالأسعار المعقولة وعدم المبالغة فيها،.



