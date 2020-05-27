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برلمان

نائبة تطالب المستشفيات الخاصة بتخفيض أسعار الخدمات الطبية للمصابين بكورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
ناشدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أصحاب المستشفيات الخاصة والاستثمارية بضرورة تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا ، خاصة وأنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وأكدت النائبة في بيان لها، على ضرورة إعلاء قيم الإنسانية والرسالة السامية لمهنة الطب، وعدم استغلال الظرف وخوف المواطنين في سبيل تحقيق مبالغ مالية مؤقتة.

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وشددت على أن الظرف الحالي يتطلب دعم الدولة وعدم اثقال كاهل المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية بالأسعار المعقولة وعدم المبالغة فيها،.

وطالبت بتخفيض أسعار الخدمات الطبية للمصابين بفيروس كورونا ، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين بجانب دور ذلك في دعم جهود الدولة بمواجهة الفيروس.
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