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محافظات

إلقاء المخلفات في نهر النيل.. مجازاة رئيس قرية الدلجمون لإهماله ومصادرة السيارات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:27 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية
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احمد علي
كشف الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، عن مجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية الدلجمون بخصم 3 أيام من راتبه لتقاعسه عن العمل .

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جاء ذلك خلال جولته لمركز ومدينة كفر الزيات والقرى التابعة لها ، اليوم الأربعاء، في إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة على مراكز المدن والأحياء بنطاق  المحافظة.

أوضح محافظ الغربية ، ان هذا القرار جاء نتيجة تدنى وسوء حالة النظافة العامة وانتشار القمامة بالشوارع وقصور الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الدلجمون.

مصادرة السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات في الترع والمصارف.

في ذات السياق شدد  محافظ الغربية ، علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والإلتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها ، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها .

أوضح محافظ الغربية ، على معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن : "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة او المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".

وأكد المحافظ، علي تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين، تنفيذا لقرار مجلس المحافظين رقم 8 لسنة 2019 .
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