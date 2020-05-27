تعرف على تطور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. فيديو

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه يتصل بـ الفنانة رجاء الجداوي بشكل مستمر، موضحًا أن الفنانة بحالة جيدة ولن يتم وضعها فى غرفة العناية المركزة.





وأوضح وائل أن الجدل الدائر حول مرض الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، مؤكدًا: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة رجاء الجداوى تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا محسوبية والخدمة يأخذها الجميع.. ومفيش في الكورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هتقوله زودها شوية.. مش كشرى". وإقامتهابمدينةمحسوبية





ولفت وأضاف وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن : "الذين تعافوا مواطنين بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية وتساوى الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".





وأوضح أن خفافيش الظلام والكارهين للفن هم من وراء تلك الأزمة، ويستهدفون مؤسسات الدولة والمنظومة الصحية والطبية وعلاقتها بالمجتمع الآن وليس رجاء الجداوى، مضيفًا أنها لم تدخل رعاية مركزة لتحصل على جهاز تنفس صناعى، بل حصلت على جرعة يأخذها أي مواطن مصاب.