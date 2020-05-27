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محافظات

تشكر الدولة على الرعاية.. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:59 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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انجي هيبة
تلقت الفنانة القديرة رجاء الجداوي اتصالا هاتفيا من الفنان القدير فايق عزب، من داخل مستشفى العزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، للاطمئنان على حالتها الصحية، بعد اصابتها بفيروس كورونا.

وقال عزب لصدي البلد، إن الجداوي أكدت له تحسن حالتها الصحية وأنها تخضع للعلاج داخل مستشفى العزل.

وأوضح عزب: "اتصلت بالاخت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بمستشفى الحجر بالإسماعيلية وهي تشكر الدولة للرعاية وهي ان شاء الله بخير".


 ودعا لها عزب بالصحة والعافية والشفاء، ووصفها بأحد جنود قوة مصر الناعمة".

واستقبلت مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي  الفنانة رجاء الجداوي، بالغرفة رقم 212 بالدور الثاني لتلقي العلاج اللازم، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.
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