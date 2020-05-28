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أسباب صادمة.. الطب العلاجي: إصابة الأطقم الطبية بـ كورونا تحدث في مستشفيات العالم.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 02:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة أعدت خطة تشمل جزءا وقائيا وآخر علاجيا، وجزءا لمكافحة العدوى؛ قبل ظهور فيروس كورونا فى مصر.


وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أثناء استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجزء الخاص بمكافحة العدوى هام ويختص بحماية العاملين بالصحة والمصابين، لافتا إلى أنه فى البداية تم إعداد بروتوكول اعتمدته منظمة الصحة العالمية.


وتابع رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أنه تم توزيع البروتوكول على مستشفيات العزل والصدر والحميات، وتم تدريب الأطباء واطقم التمريض عليه، إضافةً إلى أعداد فيديوهات لأساليب الوقاية، معقبا "يوجد مسئول في كل مستشفيات العزل وظيفته مراجعة التزام الأطباء وأطقم التدريب بإجراءات الوقاية".

 

وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أن جميع المستشفيات فى مصر بها فريق مكافحة العدوى، لافتا إلى أنه يتم رصد للأطقم الطبية من خلال التحاليل، قبل دخول مستشفيات العزل وعند خروجهم، إضافةً إلى تحليل الـ "بى سى آر".

 

وأكد رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أن إصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا تحدث في مستشفيات العالم؛ نتيجة حدوث خلل في استعمال مستلزمات الوقاية الشخصية، أو حرصهم الشديد على العمل.

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