الصحة: نفعل إجراء ضد كورونا مع الأطقم الطبية لا يطبق عالميا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يتم إجراء تحاليل فيروس كورونا للأطقم الطبية إلا فى حالة ظهور أعراض.





وأضاف "غنيمة"، أثناء استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظمة عللت ما سبق الإشارة إليه، لأنه طالما أن الأطقم الطبية تستخدم مستلزمات الوقاية الشخصية فإنها غير معرضة للعدوى بفيروس كورونا.





رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، "فى مصر، وحرصًا على صحة الأطقم الطبية؛ يتم إجراء تحاليل الـ بى سى آر للمتواجدين بمستشفيات العزل حتى إذا لم تظهر أعراض فيروس كورونا عليهم"، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير أفضل أدوات الوقاية للأطقم الطبية بالمستشفيات. وتابع





وأشار رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إلى أن أساليب وقاية الأطقم الطبية من العدوى بفيروس كورونا تطبق في جميع المستشفيات.





وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أنه أصيب 291 شخصًا من الأطقم الطبية بفيروس كورونا، وتم علاجهم جميعا فى مستشفيات العزل ، لافتا إلى وجود أماكن خالية بمستشفيات العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا وأن نسبة الإشغال 80% فقط وهي ثابتة منذ 3 اسابيع.





وأكد مصطفى غنيمة، أن وزارة الصحة لم تعتمد أى مركز خاص لإجراء المسحات الطبية، مؤكدا أن تحاليل كورونا تجرى بمعامل وزارة الصحة طبقا للبروتوكول العلاجى.



