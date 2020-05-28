بسبب كورونا.. بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

أعلن سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، أن بلاده أغلقت سفارتها في بيونج يانج وتم سحب كل دبلوماسييها من هناك، بسبب القيود الصارمة التي تفرضها سلطات كوريا الشمالية لمنع تفشي فيروس كورونا.





وقال السفير "كولين كروكس"، في تغريدة عبر "تويتر"، "أغلقت السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين كوريا الشمالية للفترة الراهنة".





وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه إن القرار اتخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".





وجاء في البيان أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.





ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها حظرت كل التنقلات عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.



