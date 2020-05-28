AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

الخميس 28/مايو/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، أن بلاده أغلقت سفارتها في بيونج يانج وتم سحب كل دبلوماسييها من هناك، بسبب القيود الصارمة التي تفرضها سلطات كوريا الشمالية لمنع تفشي فيروس كورونا. 

وقال السفير "كولين كروكس"، في تغريدة عبر "تويتر"، "أغلقت السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين كوريا الشمالية للفترة الراهنة".

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه إن القرار اتخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".

وجاء في البيان أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها حظرت كل التنقلات عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعب وهلع في كوريا الشمالية.. تفاصيل جديدة عن حالة كيم جونج أون

اكسبريس: شقيقة زعيم كوريا الشمالية بين أقوى ١٠ شخصيات فى بيونج يانج

ترشيحاتنا

استعدادا لرفع قيود السفر.. 6 دول تتبع نظام التباعد الاجتماعي على شواطئها ..صور

سقوط الشهيدة الرابعة من جيش مصر الأبيض بالمحلة.. اليوم

بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

كارثة في سجن الدوحة المركزي.. 114 إصابة بفيروس كورونا داخل عنبر 6

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير