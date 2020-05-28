بيراميدز يسعى لـ تدعيم خط الهجوم بـ هداف دوري أبطال أفريقيا

يسعى فريق بيراميدز لـ تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بـ لاعب في خط الهجوم.





وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن أن بيراميدز يدرس حاليا إمكانية التعاقد مع الجزائري كريم العريبي نجم فريق النجم الساحلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأضافت التقارير أن محمود وادي نجم فريق المصري أحد هدافي الفريق الأزرق.





وأشار التقرير، إلى أن النادي سيتخذ خطوات رسمية لضم نجم النجم الساحلي إلا في حال رحيل أحد لاعبي الفريق الأجانب.



