AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يسعى لـ تدعيم خط الهجوم بـ هداف دوري أبطال أفريقيا

الخميس 28/مايو/2020 - 06:51 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
ياسمين تيسير
يسعى فريق بيراميدز لـ تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بـ لاعب في خط الهجوم.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن أن بيراميدز يدرس حاليا إمكانية التعاقد مع الجزائري كريم العريبي نجم فريق النجم الساحلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت التقارير أن محمود وادي نجم فريق المصري أحد هدافي الفريق الأزرق.

وأشار التقرير، إلى أن النادي سيتخذ خطوات رسمية لضم نجم النجم الساحلي إلا في حال رحيل أحد لاعبي الفريق الأجانب.

وكانت هناك أنباء تشير لـ إمكانية رحيل جون انطوي نجم بيراميدز لـ أحد الدوريات الخليجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب شرط ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس ضم أحد نجوم برشلونة

توتنهام يقترب من ضم نجم ريال مدريد

برشلونة يسعى لضم نجم مانشستر سيتي مقابل الاستغناء عن نيلسون سيميدو

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

الترجي التونسي يسعى لـ ضم زميل تريزيجيه السابق

أخبار الرياضة| الأهلي يجدد لـ سعد سمير.. معلول يكشف موقفه من الرحيل.. كشريدة معروض على الزمالك.. كاف يدرس إقامة نهائي الأبطال في مصر

ترشيحاتنا

بعد تأكد إصابته بـ كورونا.. خالد الغندور: أتمنى من الجميع الدعاء لـ محمود سعد بالشفاء

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بالملقاط.. سيدة تبتكر طريقة جديدة لتقطيع تورتة وتجمع 5 ملايين مشاهدة

رشا مهدي تنشر صورة جديدة.. والجمهور: أيقونة الزمالك

العثور على جثة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة