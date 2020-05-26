نكشف موقف بيراميدز من ضم عمرو وردة.. تفاصيل

كشف مصدر خاص بنادي بيراميدز عن تواصل إدارة النادي مع وكيل أعمال عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، المحترف في باوك اليوناني؛ لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.









وكان عمرو وردة أنهى فترة إعارته لفريق لاريسا اليوناني بشكل أثار جدلًا واسعًا، ثم عاد إلى صفوف باوك.





وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نادي بيراميدز مهتم بالتعاقد مع عمرو وردة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال المصدر، إن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن من العودة إلى مصر، وترك الأمر في يد مسئولي باوك اليوناني.



