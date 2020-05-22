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رياضة

موقف عمرو وردة من الاستمرار مع باوك اليوناني

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية يونانية عن موقف الدولي المصري عمرو وردة من الاستمرار مع باوك اليوناني بعد فسخ تعاقده ومدة إعارته مع لاريسا.

وذكر موقع "إنوسي" اليوناني أن عمرو وردة سوف يعود إلى باوك بشكل طبيعي، لكنه لن يتدرب مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وفي سياق آخر، ذكر موقع " سبورت تايم" اليوناني، أن عمرو وردة تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مجهولة أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان، رفقة أحد أصدقائه الذي يعمل في نادي لاريسا.

أصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا رسميا، بشأن اعتداء مجموعة من جماهيره على لاعبه السابق عمرو وردة.

وكان الدولي المصري عمرو وردة وصديقه السوري، تعرضا لاعتداء من قبل بعض مشجعي نادي لاريسا، وأصيبوا بجروح طفيفة.

وقال نادي لاريسا في بيان رسمي، إن 20 شخصا من المتشردين وتجار المخدرات اعتدوا على عمرو وردة ولاجئ سوري يعمل بالنادي، وأصابوهما بجروح طفيفة.
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