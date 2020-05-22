موقف عمرو وردة من الاستمرار مع باوك اليوناني

كشفت تقارير صحفية يونانية عن موقف الدولي المصري عمرو وردة من الاستمرار مع باوك اليوناني بعد فسخ تعاقده ومدة إعارته مع لاريسا.





وذكر موقع "إنوسي" اليوناني أن عمرو وردة سوف يعود إلى باوك بشكل طبيعي، لكنه لن يتدرب مع الفريق في التدريبات الجماعية.





وفي سياق آخر، ذكر موقع " سبورت تايم" اليوناني، أن عمرو وردة تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مجهولة أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان ، رفقة أحد أصدقائه الذي يعمل في نادي لاريسا.