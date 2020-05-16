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فيديوجراف.. قصة الاعتداء على عمرو وردة في اليونان

السبت 16/مايو/2020 - 06:00 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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ايمان عبداللطيف

عمرو وردة لاعب فريق لاريسا اليوناني السابق، بعد أيام من فسخ تعاقده فوجئ أثناء سيرة فى أحد الأماكن بمجموعة من الجماهير المجهولة من أمام أحد المقاهي قاموا بالاعتداءعلية.

 

وذكر موقع " سبورت تايم" اليوناني، أن عمرو وردة تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مجهولة أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان، رفقة أحد أصدقائه الذي يعمل في نادي لاريسا.

 

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ولمزيد من التفاصيل حول قصة الاعتدء على عمرو وردة في اليونان، شاهد الفيديوجراف التالى.

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