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أخبار العالم

ماتت بـ كورونا.. تفاصيل عملية إسرائيل لإنقاذ الدبلوماسية السودانية قدح الدم

الخميس 28/مايو/2020 - 08:50 ص
تفاصيل عملية إسرائيل
تفاصيل عملية إسرائيل لإنقاذ الدبلوماسية السودانية قدح الدم
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سمر صالح
نشر الإعلام العبري اليوم الخميس تفاصيل العملية الإسرائيلية لإنقاذ حياة مهندسة العلاقات بين الخرطوم  وتل ابيب الدبلوماسية السودانية "نجوى قدح الدم".

وكشف مراسل القناة 13 العبرية، "باراك رافيد"أن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في السودان يوم الاثنين الماضي في مطار الخرطوم، بهدف مساعدة الدبلوماسية "نجوى قدح الدم" وهي مهندسة العلاقات بين تل ابيب والخرطوم التي رتبت لقاء نتنياهو والبرهان، والتي أصيبت بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، لكنها ماتت امس".

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وأوضح "باراك رافيد" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حول هذا الموضوع، ونسق معه وصول الطائرة الإسرائيلية للخرطوم.
 
وكانت نجوى قدح الدم، مهندسة لقاء البرهان ونتنياهو الذي جرى في أوغندا،  حيث شاركت في الاجتماع وظهرت في الصورة الجماعية التي التقطت بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونتنياهو.
 
وعرفت قدح الدم بأدوار غامضة طوال مسيرتها، ولا سيما في السنوات الأخيرة، وكانت آخر تلك المهمات مشاركتها في هندسة اللقاء الذي جرى مطلع فبراير الماضي، بين البرهان ونتنياهو، في مدينة عنتبي الأوغندية، وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

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