فيسبوك يختبر ميزة Collab الجديدة لـ آيفون.. ينافس TikTok

فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء الأشخاص فى المنازل، يعمل عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك Facebook على إضافة تطبيقات جديدة لتحسين وتطوير أدواته، وذلك لزيادة عدد مستخدميه والحفاظ على النجاحات التى يحققها.
ويعد تطبيق تيك توك TikTok حاليا أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، حيث تقدم هذه المنصة مجموعة لا نهاية لها من مقاطع الفيديوهات القصيرة، حيث بدأت تطبيقات صنع الفيديوهات الأخرى فى الانتشار بصورة كبيرة.
وعلى غرار تصميم تطبيق TikTok، فإن شركة فيسبوك تختبر تطبيقًا جديدًا يسمى Collab لإنشاء الفيديوهات والموسيقى ومشاركتها مع الأصدقاء، ويمكن للمستخدمين عمل مقاطع فيديو قصيرة المدة ومشاهدتها.
وكشفت منصة فيسبوك أن تطبيق Collab يعمل كإصدار تجريبي عبر الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل iOS ، ويسمح التطبيق الآن بالتمرير واكتشاف مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر وسائل التواصل المختلفة.
وقال بريتاني مينوتي، مدير مسئول فى شركة فيسبوك، إن تطبيق Collab يجعل المستخدمين يشعرون بالتقارب، على الرغم من أن الجميع يعيش حالة من التباعد الاجتماعى بسبب قرارات الحظر الأخيرة.
وأوضحت شركة فيسبوك أن تطبيق Collab الجديد متوفر الآن في الولايات المتحدة وكندا، ويمكن للأشخاص تسجيل الدخول وإرسال دعوات للأصدقاء، ولتجربة التطبيق من خلال هذا الرابط.
وينافس عملاق التواصل الاجتماعى عبر تطبيق Collab منصة تيك توك لمساعدة الأشخاص على الشعور بالترابط والاستمتاع بأوقات الفراغ، مستغلًا ارتفاع عدد مستخدمى تطبيقات مكالمات الفيديو كوسيلة للبقاء على اتصال أثناء العزل المنزلى، أضاف فيسبوك ميزة Messenger Rooms لمكالمات الفيديو التي تدعم التواصل 50 شخصًا في وقت واحد.