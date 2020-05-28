فيسبوك يختبر ميزة Collab الجديدة لـ آيفون.. ينافس TikTok

لزيادة عدد مستخدميه والحفاظ على النجاحات التى يحققها. فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء الأشخاص فى المنازل، يعمل عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك Facebook على إضافة تطبيقات جديدة لتحسين وتطوير أدواته، وذلك









ويعد تطبيق تيك توك TikTok حاليا أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، حيث تقدم هذه المنصة مجموعة لا نهاية لها من مقاطع الفيديوهات القصيرة، حيث بدأت تطبيقات صنع الفيديوهات الأخرى فى الانتشار بصورة كبيرة.











وعلى غرار تصميم تطبيق TikTok، فإن شركة فيسبوك تختبر تطبيقًا جديدًا يسمى Collab لإنشاء الفيديوهات والموسيقى ومشاركتها مع الأصدقاء، ويمكن للمستخدمين عمل مقاطع فيديو قصيرة المدة ومشاهدتها.









وكشفت منصة فيسبوك أن تطبيق Collab يعمل كإصدار تجريبي عبر الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل iOS ، ويسمح التطبيق الآن بالتمرير واكتشاف مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر وسائل التواصل المختلفة.









وقال بريتاني مينوتي، مدير مسئول فى شركة فيسبوك، إن تطبيق Collab يجعل المستخدمين يشعرون بالتقارب، على الرغم من أن الجميع يعيش حالة من التباعد الاجتماعى بسبب قرارات الحظر الأخيرة.









وأوضحت شركة فيسبوك أن تطبيق Collab الجديد متوفر الآن في الولايات المتحدة وكندا، ويمكن للأشخاص تسجيل الدخول وإرسال دعوات للأصدقاء، ولتجربة التطبيق من خلال هذا الرابط







