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أخبار العالم

شاهد.. أعمال سلب ونهب في أمريكا خلال مظاهرات ضد مقتل رجل أسود

الخميس 28/مايو/2020 - 10:40 ص
سلب ونهب في منيابوليس
سلب ونهب في منيابوليس خلال مظاهرات ضد مقتل رجل أسود
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة أعمال السلب والنهب في مدينة منيابوليس الأمريكية، وذلك خلال احتجاجات على مقتل رجل أسود بيد الشرطة الأمريكية.

وشهدت مدينة منيابوليس اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة الأمريكية وعقبها عمليات سلب ونهب بشكل موسع وأضرم المحتجين النيران أيضا في متجر لقطع غيار السيارات.

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وأطلقت شرطة مدينة منيابوليس، قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين وذلك لليلة الثانية على التوالي، عقب مقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور مطروح على الأرض ويضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه حتى مات.‭ ‬ ‭ ‬

وطالبت رئيس البلدية، "جيكوب فراي"، بتوجيه اتهامات جنائية للضابط الأبيض الذي ظهر بفيديو قتل الرجل الأسود.

وقررت الشرطة الأمريكية فصل الضابط المذكور وثلاثة آخرين ظهروا فى فيديو اعتقال الشاب الأسود بولاية فلويد، وفتح مكتب التحقيقات تحقيقا في الواقعة.

وعن ذلك، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تويتر" أنه طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي "الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".

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