إصابات كورونا في الإمارات تتجاوز 31969 حالة.. الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ100 ألف وفاة بالفيروس.. وترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بشأن شركات التواصل.. الأبرز في صحف الإمارات

عودة العمل في مكاتب دوائر حكومة دبي بنسبة 50% الأحد المقبل

خليفة ينشئ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

«التحالف» يسقط طائرات حوثية مُسيّـرة باتجاه نجران السعودية

كورونا يوقف إصدار 100 صحيفة أسترالية ورقيًا

البيت الأبيض: ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بشأن شركات التواصل









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على اعتماد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارًا من يوم الأحد المقبل (31 مايو الجاري)، وبنسبة 100% اعتبارًا من 14 يونيو 2020، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).





ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





كما أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان وزارة الصحة تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 31969 حالة.





كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 16371 بعد تسجيل 389 حالة شفاء.





وركزت صحيفة "الخليج" على إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2020، بإنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.





وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.





وعلى الصعيد العربي والإقليمي، أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان وزارة الصحة السعودية تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 78541 حالة.





في سياق منفصل، أبرزت صحيفة "الخليج" إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، أمس الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مُسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.





وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني؛ بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.





وأوضحت صحيفة "الوطن" قرار سلطنة عمان رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارًا من يوم الجمعة 29 مايو الجاري، كما قررت انهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية.





وذكرت صحيفة الاتحاد أن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفع إلى 195 حالة والإصابات وصلت إلى 4346 حالة.





ونشرت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء، والذي أوضح تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و200 إصابة جديدة.





وعلى الصعيد الدولي، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الولايات المتحدة تخطت عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، يوم الأربعاء، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أي دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.





وسجّلت ولاية نيويورك لوحدها نحو ثلث وفيات كوفيد-19 المعلنة في الولايات المتحدة حيث نكست الأعلام على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي تكريمًا لضحايا الوباء.





وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن مسئولين بالبيت الأبيض صرحوا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم، الخميس، أمرا تنفيذيا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن هدد بإغلاق مواقع إلكترونية اتهمها بإسكات الأصوات المحافظة.





ولم يدل المسئولون بتفاصيل أخرى، ومن غير الواضح كيف يمكن لترامب تنفيذ تهديده بإغلاق شركات مملوكة ملكية خاصة ومنها تويتر.





وذكرت صحيفة "البيان" أنه من المتوقع أن يتبنى البرلمان الصيني قانون الأمن القومي المثير للجدل لهونغ كونغ اليوم الخميس، في خطوة أثارت احتجاجات في المدينة وانتقادات من الولايات المتحدة.





ومن شأن القانون تخطي الهيئة التشريعية الداخلية في هونج كونج وتولي البر الرئيسي محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.





وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تسجيل الصين إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الحالتين وافدتان من الخارج.





وأفادت صحيفة "البيان" بأن مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت موردوك أعلنت الخميس أنها ستوقف صدور أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في أستراليا بسبب التراجع الكبير في عائدات الإعلانات التي فاقمتها جائحة كوفيد 19.





وكانت المجموعة أعلنت في الأول من أبريل عن تعليق موقت لستين صحيفة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تسريح مئات العمال.





وقالت صحيفة الاتحاد إن الهند سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع إجمالي الحالات إلى 158333 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4531 حالة بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 67692 شخصًا.