رغم عدد الإصابات المرتفع.. سكان نيوجيرسي يتكالبون على الشواطئ "فيديو"

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية وهم يتوافدون إلى الشواطئ، على الرغم من تسجيل عدد إصابات كبير ب فيروس كورونا





وكانت تلك الشواطئ قد فتحت في عطلة نهاية الأسبوع، والتي كانت توافق "يوم الذكرى " والتي تم فيها فرض إجراءات تباعد مشددة ومنع إقامة أي حفلات.





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جدير بالذكر أن وفيات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة، وفيما تم تسجيل 1,725,808 إصابات بالفيروس حتى الآن، ووصلت حالات الوفيات لـ 100625، وبذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا فى العالم حتى الآن.





وكشف التقرير أن عدد المصابين بـ البرازيل وصل لـ 394507، وعدد الوفيات وصل لـ 24593، وفى المكسيك وصل عدد المصابين لـ 74560 وعدد الوفيات لـ 8134.



وكان فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى جميع دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس الذى يتسبب فى وفاة المئات يوميًا بمختلف دول العالم.

