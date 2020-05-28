لوحة فنية..طالب بجامعة أسيوط يخلد ذكرى الشهيد أحمد المنسى على أحد الجدران

قام الطالب أحمد فتحى الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط برسم لوحة فنية تجسد الشهيد أحمد المنسى على جدران أحد شوارع مدينة القوصية .





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وقال الطالب أحمد فتحى إن قيامه برسم اللوحة الفنية جاءت إعجابًا بشجاعة وبطولات الشهيد أحمد المنسى والتى تعرف عليها من خلال متابعته لمسلسل "الاختيار" ، وهو ما دفعه إلى التعبير عن ذلك الإعجاب من خلال لوحة فنية تخلد ذكراه على أحد شوارع مدينة القوصية والمتفرع من شارع مدرسة التجارة والمجاور لمحل سكنه.





وأوضح أحمد فتحى أن اللوحة استغرقت منه 18 ساعة عمل على مدار يومين متواصلين وذلك باستخدام الألوان البلاستيكية، وبمساعدة صديقه محمود عواض أحد أبناء مدينة القوصية عضو فريق "أستيكة" الذى قام بتشكيله ويضم عدد من الشباب الموهوبين فى الرسم وذلك لتشجيعهم على ممارسة هوايتهم.



