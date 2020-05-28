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مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: المشروعات القومية صلب الأمن القومي المصري.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 02:58 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري
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محمود محسن
أكد اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المشروعات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بمثابة  صلب الأمن القومي المصري مشيرا إلى أن الرئيس يبذل أقصى جهده لخدمة المصريين. 

وأضاف شهود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحنا مصري المذاع عبر الفضائية المصرية أن الرئيس السيسي لديه إحساس بالمسئولية وأي تأخير أو تهاون بالنسبة له يعني تكلفة أعلى للمشروعات مشيرا إلى أن هناك خطة زمنية للمشروعات يتم العمل عليها. 

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وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن التواجد بالميدان منهج عمل للقوات المسلحة، وهناك خطة زمنية للمشروعات مرتبطة بتوقيت نهاية، والاطمئنان على سير العمل بدقة.

وأشار اللواء أركان حرب ناجي شهود إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  يتبع منهج العمل العسكري له نظام عمل في التخطيط والإعداد والتنفيذ والإشراف والمتابعة.

وقال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العين التي كلفت من الشعب برعاية شئونه.
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