مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: المشروعات القومية صلب الأمن القومي المصري.. فيديو





وأضاف شهود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحنا مصري المذاع عبر الفضائية المصرية أن الرئيس السيسي لديه إحساس بالمسئولية وأي تأخير أو تهاون بالنسبة له يعني تكلفة أعلى للمشروعات مشيرا إلى أن هناك خطة زمنية للمشروعات يتم العمل عليها.





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وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن التواجد بالميدان منهج عمل للقوات المسلحة، وهناك خطة زمنية للمشروعات مرتبطة بتوقيت نهاية، والاطمئنان على سير العمل بدقة.





وأشار اللواء أركان حرب ناجي شهود إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع منهج العمل العسكري له نظام عمل في التخطيط والإعداد والتنفيذ والإشراف والمتابعة.



