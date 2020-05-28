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أخبار البلد

لبحث أوضاعهم ..رئيس الوزراء يلتقي نقيب الأطباء

الخميس 28/مايو/2020 - 01:32 م
حسين خيري نقيب الأطباء
حسين خيري نقيب الأطباء
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التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل نقيب الأطباء د .حسين خيرى بمقر رئاسة الوزراء ، لبحث عدد من المشكلات التي تواجه الاطباء خلال عملهم لتصدي لفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل .

وكان قد طالبت نقابة الاطباء تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، حيث أنه من المعلوم أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير في سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التي نحتاجها بشدة في تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالي فمن الضروري أن نعمل على سرعة شفاءها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.  

وسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق.
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