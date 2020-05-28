يجب توفيرها بأسعار مخفضة.. برلماني يحذر من طرح كمامات غير مطابقة للمواصفات

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن عدم توافر الكمامات الصحية المطابقة للمواصفات بأسعار اقتصادية.





ولفت "طوبيا"، إلى أن هناك عجز كبير فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية في توفير المستلزمات الوقائية وأدوات الحماية سواء الكمامات أو الجوانتيات أو الكحول، وفى ظل توجه الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا وفرص غرامات على كل من لم يلتزم بارتداء الكمامات في بعض المناطق والمصالح سواء الحكومية والخاصة التى تشهد تجمعات كبيرة، ما يستوجب ضرورة توفيرها بشكل مناسب للجميع وبأسعار في متناول الجميع خاصة الفئات غير القادرة.





وشدّد عضو مجلس النواب، على أهمية الالتزام بأدوات الوقاية والحماية كجزء أساسي خال فترة التعايش مع الفيروس خلال الأيام المقبلة، لممارسة حياتهم اليومية بشكل عادي، محذرًا من عدم توافر الأدوات وانعكاس ذلك على تفشى الفيروس في المجتمع.





وطالب عضو مجلس النواب بتوقيع عقوبات صارمه على الشركات التجارية التي قامت بتسويق كمامات وكحول غير مطابق للمواصفات، وضرورة التحرك الجاد من قبل أجهزة وزارة الصحة بالتحرك الجاد لمواجهة هذه الشركات وتحرير محاضر لها وإغلاق المصانع المخالفة للتعليمات والقرارات.