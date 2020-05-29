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ديني

بحضور 20 مصليا.. اليوم صلاة الجمعة تقام بالسيدة نفيسة.. والحفاظ على النفس موضوع الخطبة

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:04 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تقام اليوم شعائر صلاة الجمعة  بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها وأرضاها- بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، بمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري ، وذلك بعد تعليق الجمع والجماعات لأكثر من شهرين .

وزارة الأوقاف أعلنت ، إن هذا القرار يأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا .

وأضافت الأوقاف : أنه تم التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 مايو 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيًا وتلفزيونيًا. 

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار  تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور على الله الجمال أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بأداء خطبة الجمعة اليوم ، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي  والدعوي والإداري. 

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة الجمعة: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس .

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