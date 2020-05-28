AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنفيذا لتعليمات الحكومة.. محافظة القاهرة تشدد إجراءات الوقاية من كورونا.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:40 م
خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة
Advertisements
أسامة علي

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تشدد على تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي أقرتها الحكومة.


وتابع عبد العال خلال حديثه مع فضائية :"اكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة ملتزمة بغلق جميع الأماكن العامة، وإيقاف المواصلات العامة أيضا، للحد من التجمعات بين المواطنين.


وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تواصل حملاتها لتنظيف وتطهير الشوارع للحد من انتشار الأوبئة والأمراض .

 

وأطلقت أحياء محافظة القاهرة حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع  كإجراء احترازي ووقائى مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم المدارس ومنشآت محافظة القاهرة لمواجهة كورونا

تعقيم مبني البريد الرئيسي بـ العتبة للحد من انتشار كورونا

شاهد.. تطهير مبنى التليفزيون والمجزر الآلي بالقاهرة

محافظ القاهرة يكلف مسئولى النظافة بتكثيف رفع المخلفات خلال أيام العيد

محافظ القاهرة: شركة فالكون لتأمين وحراسة ميدان التحرير

محافظ القاهرة يحذر المواطنين من التجمع عند زيارة المقابر

ترشيحاتنا

شاركت في 22 عملا فنيا واعتزلت التمثيل.. تعرف على الطفلة هند حسني صاحبة جملة تاخد واحدة.. فيديو

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

مصرع طالب وإصابة صديقه على يد جارهم بالدقهلية

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟ البحوث الإسلامية يجيب

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنت قاعد في البيت.. 7 نصائح للتخلص من الكرش نهائيا | فيديو

غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا