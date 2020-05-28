تنفيذا لتعليمات الحكومة.. محافظة القاهرة تشدد إجراءات الوقاية من كورونا.. فيديو

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تشدد على تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي أقرتها الحكومة.





وتابع عبد العال خلال حديثه مع فضائية :"اكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة ملتزمة بغلق جميع الأماكن العامة، وإيقاف المواصلات العامة أيضا، للحد من التجمعات بين المواطنين.





وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تواصل حملاتها لتنظيف وتطهير الشوارع للحد من انتشار الأوبئة والأمراض .

وأطلقت أحياء محافظة القاهرة حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائى مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.