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فن

كده بدأت حكايتنا.. عمرو محمود ياسين ينشر محادثات بينه وأبطال "ونحب تانى ليه"

الخميس 28/مايو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر السيناريست عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة للمحادثات التى دارت بينه وبين أبطال عمل "ونحب تانى ليه" الذى جمع بين الفنانين ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى.

وعلق عليها قائلًا: "ونقول كده بدات حكايتنا، البدايات".


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تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎

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