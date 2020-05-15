منورين كلكم ..عمرو محمود ياسين يرد على منتقدي مسلسله ونحب تاني ليه

رد السيناريست عمرو محمود ياسين على الاتهامات لمسلسله " ونحب تاني ليه " الذي يعرض ضمن سباق الماراثون الرمضاني، بسبب تشابه فكرة فقدان الذاكرة مع عدد من الأعمال الفنية.





وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بمناسبة ان الناس بتكلم عن تكرار مسألة فقدان الذاكرة .. طيب ..للأسف لم تتح لي فرصة قراءة سيناريوهات الزملاء وهما كمان مقروش سيناريو مسلسلي .. فا ده أمر يأتي في إطارالصدفة البحتة و هو أمر وارد ".





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واضاف :"مثلا في مسلسلين ناجحين جدا بيناقشوا نفس الفكرة .. و لكن يبقى لكل مؤلف أسلوبه و طريقة تناوله .. كما احب أشير ان مسلسلي غير قائم ع فكرة فقدان الذاكرة هو في النهاية مجرد تفصيلة من ضمن تفاصيل كثيره داخل العمل .. و منورين كلكم والله".





تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.



