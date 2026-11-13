وزير الري: حصر أماكن عبور الأطفال الخطرة على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراء حصر شامل لجميع الأماكن التي يواجه فيها الأطفال مخاطر أثناء عبور المصارف والترع فوق المواسير، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس التي لا تتوافر بها كباري دائمة وآمنة، مؤكدًا أن الوزارة لن تنتظر انتشار صور جديدة لهذه المخاطر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتحرك لحماية الأطفال.

تصميمات منخفضة التكلفة لإنشاء كباري وعدايات آمنة لحماية التلاميذ

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الوزارة لم تكتفِ بالتدخل لإنشاء كوبري في موقع واقعة أطفال عزبة مطاوع بقرية نديبة في محافظة البحيرة، وإنما قررت مراجعة جميع الأماكن المشابهة على مستوى الجمهورية، والتي يضطر فيها الأطفال والمواطنون إلى العبور بالطريقة نفسها، أو توجد بالقرب منها مدارس دون كباري دائمة وآمنة.

وأضاف أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا لهذه المواقع، وأعدت تصميمًا فنيًا مناسبًا لإنشاء الكباري الصغيرة والعدايات، يحقق معايير الأمان المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة، مع مراعاة طبيعة الأعمال التي تنفذها وزارة الري على الترع والمصارف.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن التصميمات الجديدة راعت ضرورة عدم التأثير على أعمال تطهير الترع وحركة الحفارات، التي تحتاج إلى أبعاد ومقاسات محددة، حتى لا تتسبب الكباري والعدايات التي ستُنشأ في تعطيل أعمال الصيانة والتطهير التي تنفذها الوزارة.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة حددت المواقع التي تحتاج إلى إنشاء عدايات وكباري آمنة، وأرسلت خريطة بهذه الأماكن إلى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتحرك الوحدات المحلية والمحافظات لتنفيذ المشروعات المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة الري ومؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة التخطيط.

وأكد أن الهدف من هذا التحرك هو رصد جميع الأماكن التي يمكن أن تتكرر فيها مثل هذه الوقائع، بدلًا من انتظار انتشار صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتحرك الجهات المعنية، مشددًا على أهمية أن يكون التعامل مع المشكلة مؤسسيًا وعلميًا، وليس مجرد استجابة لكل واقعة على حدة.

وشدد وزير الري على أن الوزارة أدت دورها في حصر المواقع وإعداد التصميمات الفنية المناسبة وإرسالها إلى المحافظات، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركًا جادًا لتنفيذ هذه المشروعات، بما يضمن تأمين عبور الأطفال والمواطنين في المناطق التي تحتاج إلى تدخل.