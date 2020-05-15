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فن

أول حالة وفاة بـ كورونا في ماسبيرو.. حقيقة صورة رشا حلمي

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:12 ص
كورونا
كورونا
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، من العاملين في ماسبيرو، وهي المحاسبة رشا حلمي، وسرعان ما تم تداول صورة مغلوطة للراحلة. 


وتبين أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بالراحاة، بل هي صورة المخرجة رشا حلمي وتعمل مخرجة بقطاع الإنتاج، والتي أكدت أنها فوجئت بكم هائل من الاتصالات لتعزية والدتها التي أصيبت بالصدمة جراء نشر الصورة عن طريق الخطأ. 

رشا قدمت تعازيها لأسرة الراحلة لكنها طالبت في الوقت نفسه السادة الصحفيين توخي الدقة لأن مثل هذه الأخبار يقلب حياة الناس وقد يتسبب في كوارث. 

الراحلة رشا حلمي كانت تعمل بإدارة الحسابات في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وعُرفت وسط زملائها بهدوئها ودماثة خلقها خاصة وأنها من الموظفين القدامى المعروفين للجميع. 

قبل أسابيع من إعلان وفاتها اختفت رشا حلمي عن أعين الموظفين بقطاع الأخبار قبل أن تعلن عبر إحدى المجموعات الخاصة على السوشيال ميديا إصابتها بفيروس كورونا حيث قالت "استغاثة.. إلحقوني .. أنا زميلتكم بقطاع الأخبار ومصابة بكورونا .. ساعدوني بالله عليكم". 
المحاسبة رشا حلمي المحاسبة رشا حلمي
المخرجة رشا حلمي المخرجة رشا حلمي
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