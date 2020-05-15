أول حالة وفاة بـ كورونا في ماسبيرو.. حقيقة صورة رشا حلمي









وتبين أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بالراحاة، بل هي صورة المخرجة رشا حلمي وتعمل مخرجة بقطاع الإنتاج، والتي أكدت أنها فوجئت بكم هائل من الاتصالات لتعزية والدتها التي أصيبت بالصدمة جراء نشر الصورة عن طريق الخطأ.





رشا قدمت تعازيها لأسرة الراحلة لكنها طالبت في الوقت نفسه السادة الصحفيين توخي الدقة لأن مثل هذه الأخبار يقلب حياة الناس وقد يتسبب في كوارث.



