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فن

أجدع ناس.. غادة عبد الرازق بصحبة نجوم مسلسل سلطانة المعز.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:15 ص
سلطانة المعز
سلطانة المعز
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محمد بدران
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة من كواليس مسلسلها سلطانة المعز، الذى يعرض حاليا على قناة النهار.

وظهرت غادة عبد الرازق بصحبة نجوم العمل وعلقت قائلة "رجالة#سلطانة_المعز اجدع ناس #بحبكم_كلكم وانتظرونا #انتقام #سلطانة #نعيم 💪🏻💪🏻"

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

واصلت الفنانة غادة عبد الرازق، البحث عن ابنتها "ضي"، التي وقعت في مأذق بعدما اكتشف صاحب العقار الذي تسكن به أنها ليست متزوجة من جو، وإن قسيمة الزواج مزورة.


بينما خرج الفنان أحمد صيام، من السجن ليساعد محمود عبد المغني "نعيم" في رحلة البحث عن الآثار.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.
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