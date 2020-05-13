AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وصلة غزل بين غادة عبد الرازق وزوجها من كواليس سلطانة المعز.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:21 ص
غادة عبد الرازق وزوجها
غادة عبد الرازق وزوجها
Advertisements
محمد بدران
شارك مدير التصوير هيثم زنتيا زوج الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

اقرأ أيضاً:

وظهر هيثم زنتيا فى الصورة مع زوجته الفنانة غادة عبد الرازق خلال كواليس مسلسل سلطانه المعز الذى يعرض حاليا في السباق الرمصانى 2020 من بطولتها غادة.

وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة "حبيبى😘⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩" ليرد هيثم زنتيا "⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩"

وكانت غادة عبد الرازق أكدت في تصريح خاص لـ صدى البلد زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل سلطانة المعز. 

وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري. 

وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل حكاية حياة في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي. 

وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ اسبوعين.
وصلة غزل بين غادة عبد الرازق وزوجها من كواليس سلطانة المعز.. شاهد
وصلة غزل بين غادة عبد الرازق وزوجها من كواليس سلطانة المعز.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تؤكد لـ صدى البلد زواجها من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز

آخرهم مدير تصوير سلطانة المعز.. تعرف على عدد أزواج غادة عبد الرازق

بعد زواجها.. تعرف على عمر غادة عبد الرازق الحقيقي

أخبار الفن.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز.. وإصابة مادونا بفيروس كورونا

زيجات النجوم في شهر رمضان.. غادة عبد الرازق الأحدث

غادة عبد الرازق تحتفل بزواجها بهذه الصورة

ترشيحاتنا

وفاة نجل وزير الإسكان السعودي بشكل مفاجئ.. ونشطاء يتداولون وصيته

شاهد نسخة الشرطة الجديدة من السيارة شيفرولية تاهو 2021

حكم تعمد تأخير صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

30 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع العبور.. فيديو وصور

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

برئاسة الملك سلمان.. الوزراء السعودي يقرر تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور