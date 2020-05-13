وصلة غزل بين غادة عبد الرازق وزوجها من كواليس سلطانة المعز.. شاهد

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وظهر هيثم زنتيا فى الصورة مع زوجته الفنانة غادة عبد الرازق خلال كواليس مسلسل سلطانه المعز الذى يعرض حاليا في السباق الرمصانى 2020 من بطولتها غادة.





وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة "حبيبى😘⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩" ليرد هيثم زنتيا "⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩"





وكانت غادة عبد الرازق أكدت في تصريح خاص لـ صدى البلد زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل سلطانة المعز.





وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري.





وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل حكاية حياة في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي.





وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ اسبوعين.