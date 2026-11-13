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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: مباراة مالاوي فرصة لعلي ماهر لإثبات قدرته على قيادة المنتخب

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد كمال

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أهمية مواجهة المنتخب المصري أمام مالاوي، باعتبارها اختبارًا مهمًا للمدير الفني الجديد علي ماهر ولاعبي الفراعنة، في بداية المرحلة الجديدة للمنتخب، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصر تتصدر مجموعتها بـ4 نقاط ومواجهة مالاوي اختبار مهم

وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، وفقًا للأرقام المعلنة، معربة عن أمنياتها باستمرار المشوار بنجاح وتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

وأوضحت أن المنتخب المصري جمع نقاطه بعد التعادل السلبي مع أنجولا، والفوز على السودان بخمسة أهداف دون مقابل، مشيرة إلى أن منتخب أنجولا يمتلك 4 نقاط أيضًا، بينما يأتي منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز على جنوب السودان وتلقى الهزيمة أمام أنجولا.

ولفتت إلى أن مواجهة مالاوي تمثل اختبارًا مهمًا لعلي ماهر، الذي تولى المسؤولية الفنية قادمًا من نادي سيراميكا، موضحة أن المدير الفني الجديد يحتاج إلى تحقيق بداية قوية تساعده على كسب ثقة الجماهير وإثبات قدرته على قيادة المنتخب المصري.

وأضافت أن الجماهير المصرية تدعم المنتخب وتنتظر نجاح المرحلة الجديدة، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن المشكلات والتلاسن والتركيز على الأداء والنتائج، بما يساعد الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وفي سياق متصل، أشارت الحديدي إلى التصنيف الدولي للمنتخبين، موضحة أن المنتخب المصري يحتل المركز الخامس والعشرين عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز 131 عالميًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على تمنياتها بالتوفيق للمنتخب المصري في مواجهة مالاوي، معربة عن أملها في أن تكون المباراة بداية ناجحة للمرحلة الجديدة تحت قيادة علي ماهر.

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