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مرأة

تعرف على موعد انفجار الزائدة الدودية فور ظهور أعراضها

الخميس 28/مايو/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يصاب حوالي 9 بالمائة من الذكور و 7 بالمائة من الإناث بالتهاب الزائدة الدودية في مرحلة ما من حياتهم ، وفقًا لألكسندر جرينشتاين ، أستاذ مشارك في الجراحة في مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك.

ووفقا لموقع health التهاب الزائدة الدودية من الممكن أن يؤدي إلى انفجارها ويقول الدكتور غرينشتاين إنه بعد ظهور الأعراض عادة ما يستغرق تمزق الزائدة 24 ساعة على الأقل، ويمكن أن يستغرق التمزق ثلاثة أيام (من بداية الأعراض).


يحدث ألم الزائدة الدودية في الجانب الأيمن السفلي من البطن وهي العلامة الاولى وقد يعاني بعض الأشخاص بما في ذلك الأطفال والحوامل ، من ألم في مناطق مختلفة من البطن أو على جانبهم وسيزداد الألم أيضًا إذا حركت ساقيك أو بطنك أو السعال أو العطس أو متوتر. 


التهاب الزائدة الدودية شديد بما فيه الكفاية لإيقاظ شخص نائم وبمجرد حدوثه ، يمكن أن تزداد شدة الألم بسرعة في غضون ساعات.

يكون لديك بضعة أيام حيث تكون شهيتك منخفضة مع بعض الغثيان والقيء المعتدل ، على غرار ما قد يكون لديك مع حشرة في المعدة وإذا تحسنت بعد يوم أو ما شابه ، فأنت على الأرجح بخير.

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