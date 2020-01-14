استشاري: التهاب الزائدة الدودية يحتاج تدخلا جراحيا سريعا.. فيديو

قال الدكتور محسن جورج، استشاري الجراحة العامة: إن الالتهاب الحاد للزائدة الدودية يعد أخطر تدخل جراحي عاجل في كل مستشفيات العالم، وأن كثيرا من الأفراد يعانون من التهاب في الزائدة الدودية.



وتابع الدكتور محسن جورج، خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن يشعر المريض بالزائدة بألم في المعدة وليس من الضروري ان يكون في الجانب الأيمن، وتقع الزائدة الدودية في اسفل البطن في الجانب الأيمن، وبداية الشعور بآلام بها يكون حول منطقة السرة.



وأضاف الدكتور محسن جورج، أن بعد ساعات ينتقل الشعور بآلام الى الجانب الأيمن، يصاحبه فقدان في الشهية، ومن الممكن الشعور بالرغبة في الغثيان والقيء.



وأوضح أن التهاب الزائدة الدودية من الممكن أن يسبب لبعض المرضى حالة من الإمساك وآخرون حالة من الإسهال، وقد يشعر البعض بألم في البول "حرقان".



وذكر الدكتور محسن جورج، أن العلاج الوحيد للزائدة الدودية هو التدخل الجراحي، ومن الضروري أن يتم هذا التدخل سريعًا، وان الانتظار أكثر من 5 ايام يعرض المريض لحالة خطرة جدًا في حالة الاستئصال، مثل أن من الممكن أن تحدث له ناسور من الإفرازات البرازية من أثر العملية، فيجب فور تشخيص التهاب الزائدة أن يتم التدخل الجراحي السريع.



