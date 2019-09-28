تتشابه أعراضها مع القولون.. انتبهي لـ أعراض الزائدة قبل انفجارها

أعراض عديدة مؤشر لإصابتك بالزائدة الدودية تحتاج إلى التوقف فورا قبل أن تتسبب الزائدة فى العديد من المشاكل الصحية وانفجارها ويمكن أن يحدث تسرب البكتيريا إلى تجويف البطن ، والتي يمكن أن تكون خطيرة ومميتة في بعض الأحيان.





وفقا لموقع "هيلث "تعد أبرز أعراض الزائدة الدودية والتي تتشابه فى كثير من الأحيان مع أعراض القولون ألم في الجزء العلوي من البطن أو حول البطن وألم في أسفل الجانب الأيمن من البطن وفقدان الشهية وعسر الهضم والغثيان بالإضافة إلى الشعور بالقيء والإسهال وبعض الانتفاخ فى البطن وعدم القدرة على تمرير الغازات.



