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لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن

الخميس 28/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قال الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك، إن هناك بعض الأشخاص يعانون من عدم القدرة على بذل مجهود، وتشعر بأعراض كثيرة منها "صداع -إمساك - زغللة العينين - كسل - كثرة النوم - تورم القدمين".

وأوضح أن كل هذه الأعراض تحدث نتيجة لتراكم السموم فى الجسم وعدم قدرة الكلى والكبد من أداء عملهم بكفاءة، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف، نظام الديتوكس، الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة فيه، ورفع معدل الحرق ومساعدة أجهزة الجسم على أداء وظائفها بكفاءة.

وأفضل طريقة هي:
تخصيص يومين أو ثلاثة للديتوكس ونتوقف عن تناول جميع أنواع المأكولات المصنعة والمواد الحافظة واللحوم والشوكولاتة والشاي والقهوة والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، ونتناول الخضار والفاكهة الطازجة وعصائرها بيور وشرب كميات كبيرة من الماء, ومن مزايا نظام لديتوكس أيضا أنه يساعد على تخفيض الوزن ومعروف أيضا لتقوية مناعة الجسم.

ريجيم الديتوكس يحتاج إلى إرادة قوية لكن نتيجته الرائعة ستجعلك تكرره مرة أخرى لأنك ستشعر بعدها بحيوية ونشاط وبشرة خالية من الشوائب . يمكن عمله مرة واحدة فى الشهر، ثم يوم واحد أو يومين فقط كل شهر.

كيفية عمله:
نأكل خضراوات طازجة أو مطهية على البخار مثل : البروكلى – القرنبيط – الخس – الخيار – الفاصوليا الخضراء – الكوسة – الكرنب الأخضر – الكرنب الأحمر ، بأى كمية و يفضل كل ساعتين او ثلاث ساعات .

الفواكه:
-يمكنك تناول تفاح أخضر أو أصفر أو أحمر – أناناس طازج – كيوى – كمثرى – جوافه – شريحة بطيخ – كنتالوب – شمام – و عصائرهم دايت.
- ممنوع السكر
– ممنوع الشاى و القهوة و المياه الغازية التى تحتوى على الكولا
- لابد من شرب 3 لتر ماء يوميا
-فى خلال ثلاث أيام سينخفض وزنك حوالى 3 كيلو و ستشعر بالراحة
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لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن

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