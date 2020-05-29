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مرأة

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي متابعيها  صورة جديدة  قامت بنشرها اليوم.

وظهرت غادة  بإطلالة كاجول مميزة وغريبة ، وهو ما دفع متابعيها عن سبب ارتدائها هذه الملابس، وظهرت غادة بالتربون والنضارة علي بنطلون جينز  وتي شيرت بأكمام باللون الاسود.


ونسقت علي اطلالاتها نظارة شمس، والتقطت الصورة وهي تجلس علي كرسي ونسقت عليه حذاء رياضي .

ولم تتكلف غادة  في وضع المكياج، حيث أبرزت ملامحها  بمكياج خفيف غير واضح.

 وكتبت غادة في تعليق علي صورتها " لكل انثي جمال خاص انا بحس غادة تشبه الجمال الفرعوني وانتوا بتشوفوا جمالها تابع لاي بلد 🥰⁦♥️⁩🔥 

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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