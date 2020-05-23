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فن

غادة عبد الرازق تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 10:17 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
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محمد بدران


حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"

الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين


كتبت النجمة غادة عبد الرازق ، قائلة: "‏‏‏‏‏ عيد مبارك عليكم وعلينا جميعًا #بإذن_الله 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️"

شاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانيين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

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