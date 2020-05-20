شاهد.. غادة عبد الرازق تودع أبطال سلطانة المعز في آخر يوم تصوير





وعلقت غادة قائلة: "أجمل وأحلى كاست عمل اشتغلت معاه من زمان، مبسوطة جدا إني اشتغلت معاكم وبجد هتوحشوني جدا بحبكم (سلطانة المعز) رمضان ٢٠٢٠ الحمدلله.. فركش".





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كما نشرت فيديو آخر لفريق العمل تودعهم فيه بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد التى تم تصويرها فى الاستوديو.









مسلسل سلطانة المعز تقوم ببطولته غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغنى ومحمد لطفى و‏محمد ‏شاهين و‏دينا و‏محمود ‏البزاوى و‏حسن ‏حسنى، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير‎.



