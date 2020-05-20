شاهد.. غادة عبد الرازق تودع أبطال سلطانة المعز في آخر يوم تصوير

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا من كواليس تصوير مسلسلها سلطانة المعز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتعلن من خلالها انتهاء تصوير العمل.
وعلقت غادة قائلة: "أجمل وأحلى كاست عمل اشتغلت معاه من زمان، مبسوطة جدا إني اشتغلت معاكم وبجد هتوحشوني جدا بحبكم (سلطانة المعز) رمضان ٢٠٢٠ الحمدلله.. فركش".
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كما نشرت فيديو آخر لفريق العمل تودعهم فيه بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد التى تم تصويرها فى الاستوديو.
مسلسل سلطانة المعز تقوم ببطولته غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغنى ومحمد لطفى ومحمد شاهين ودينا ومحمود البزاوى وحسن حسنى، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.